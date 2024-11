Equipe médica libera Lula para fazer viagens e participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro

A equipe médica liberou o presidente Lula para fazer viagens. Ele vai participar da cúpula do G20, no Rio de Janeiro, na próxima semana. Nesta segunda (11), o presidente cumpriu agenda em Brasília (DF). Lula recebeu no Palácio do Planalto lideranças jovens para debater temas que vão ser discutidos por representantes dos países mais ricos do mundo no encontro do G20.