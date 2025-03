Escolas registraram mais de 13 mil casos de violência em 2023; situação preocupa pais e professores

Casos de violência nas escolas têm preocupado pais e professores. Um levantamento dos ministérios da Educação e dos Direitos Humanos revela que em 2023 houve mais de 13 mil situações de conflito e agressões no ambiente escolar. Uma mãe afirmou que a ameaça à filha já motivou reuniões com a coordenação na escola estadual, na zona norte de São Paulo. Em nota, a Secretaria da Educação do estado afirma que o caso é acompanhado com atenção e que já convocou os responsáveis pelos estudantes envolvidos e que o Conselho Tutelar está ciente tomar para as devidas providências. A pesquisa também revela que, na maioria dos casos, as vítimas são meninas, crianças ou adolescentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!