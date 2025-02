Especialista em aviação diz que aeroportos em grandes centros são seguros; urbanista aponta riscos

O Campo de Marte, de onde decolou o avião que caiu nesta sexta (7), fica em uma área bastante movimentada, perto de avenidas, na zona norte da capital paulista. A poucos quilômetros fica a Av. Marquês de São Vicente, na zona oeste, onde ocorreu o acidente com duas mortes. Ao redor, estão os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo, imóveis residenciais, empresas e estações de metrô. Especialistas em aviação apontam que aeroportos em grandes centros são seguros e facilitam os deslocamentos. Mas, para urbanistas, pousos e decolagens no meio das cidades aumentam os riscos para a população.