Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet

Especialistas defendem que as redes sociais criem mecanismos para combater e remover conteúdos com sexualização infantil na internet. As publicações geram engajamento e visualizações - o que aumenta os lucros das plataformas, uma vez que as postagens são monetizadas. Ou seja, o tráfego dessas fotos e vídeos na internet gera lucro para as redes sociais. Quem defende os direitos da criança e do adolescente diz que é urgente uma regulamentação que obrigue as gigantes de tecnologia a monitorar e excluir esses conteúdos.



