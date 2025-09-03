Especialistas em segurança alertam para ação de criminosos na porta da casa de moradores

Aquele costume de conversar na porta de casa, é um hábito que deve ser evitado nas grandes cidades. Segundo especialistas em segurança, muitas vezes os criminosos agem justamente quando o morador entra ou sai de casa.

O casal se aproxima a pé da entrada do condomínio na zona sul de São Paulo. Quando o portão é aberto, os dois são surpreendidos por um assaltante armado. Um segundo criminoso de moto, dá apoio. Os dois tiveram os celulares e pertences roubados.

Em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, mãe e filha chegam de moto e param em frente de casa. De repente, dois homens anunciam o roubo. Uma viatura da Polícia Militar tinha passado na rua um minuto antes da abordagem.

Especialistas em segurança orientam a nunca ficar parado ou conversando em frente ao portão de entrada. E sempre que se aproximar de casa, prestar atenção se há alguma atividade suspeita e se possível dar uma volta no quarteirão antes de entrar.

De janeiro a julho foram registrados 1.055 roubos contra pedestres no estado de São Paulo. Os roubos em geral passaram de 114 mil nos sete primeiros meses do ano. Em 2025 houve queda de quase 15% em comparação ao mesmo período do ano passado.

aqui!