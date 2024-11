Estado de SP registra recorde de apreensão de produtos falsificados em 2024

No ano de 2024, até o momento, cerca de 14 milhões de produtos falsificados foram apreendidos no estado de São Paulo. A maioria dos itens são peças de vestuário e acessórios. O aumento é de 83% em relação ao ano anterior. Os prejuízos causados pela pirataria no Brasil ultrapassaram R$ 414 bilhões somente neste ano; a polícia aponta que a internet tem facilitado essa prática criminosa por meio da divulgação feita por influenciadores.