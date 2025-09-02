Estados Unidos suspendem emissão de vistos de visitante para pessoas que têm passaporte palestino

Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos de visitante para pessoas que têm passaporte palestino. O departamento de estado já havia proibido autoridades palestinas de participarem da assembleia geral da ONU, em Nova York, por questões de segurança.

A medida inclui vistos para universitários, visita a parentes e amigos, além de tratamento médico e viagens de negócios. A suspensão acontece em meio às declarações de intenção de autoridades da França, Reino Unido e Canadá de reconhecer um estado palestino. Já os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e condenam a iniciativa.

O gabinete da autoridade palestina pediu a Washington que reverta a decisão de revogar o visto do presidente Mahmoud Abbas para a assembleia geral da ONU, neste mês, em Nova York.

aqui!