Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Estados Unidos suspendem emissão de vistos de visitante para pessoas que têm passaporte palestino

Decisão impacta viagens, tratamento médico e participação em eventos no país

JR na TV|Do R7

Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos de visitante para pessoas que têm passaporte palestino. O departamento de estado já havia proibido autoridades palestinas de participarem da assembleia geral da ONU, em Nova York, por questões de segurança.   

A medida inclui vistos para universitários, visita a parentes e amigos, além de tratamento médico e viagens de negócios. A suspensão acontece em meio às declarações de intenção de autoridades da França, Reino Unido e Canadá de reconhecer um estado palestino. Já os Estados Unidos são o principal aliado de Israel e condenam a iniciativa. 

O gabinete da autoridade palestina pediu a Washington que reverta a decisão de revogar o visto do presidente Mahmoud Abbas para a assembleia geral da ONU, neste mês, em Nova York. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Benjamin Netanyahu
  • Canadá
  • Donald Trump
  • Estados Unidos
  • França
  • Israel
  • Justiça
  • Marco Rubio
  • ONU (Organização das Nações Unidas)
  • Palestina
  • Passaporte
  • Presidente
  • Reino Unido
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • Viagens

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.