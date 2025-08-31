Estudante brasileiro morre na Bolívia após ser detido por seguranças de estabelecimentos comerciais

A família de um brasileiro morto na Bolívia pede justiça. O estudante de medicina morreu na última terça-feira (26), depois de ser detido por seguranças de estabelecimentos comerciais, em Santa Cruz de La Sierra. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos antes da morte do estudante de medicina. Segundo testemunhas, Igor Oliveira de Souza, de 32 anos, parecia estar desorientado e chegou a pedir ajuda em lojas de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. A namorada de Igor, que também estuda medicina na Bolívia, afirma que o uso de remédios para dormir pode ter provocado o surto no estudante.

A autopsia feita pelo Instituto Médico Legal aponta como causa da morte a compressão torácica que impediu a passagem de ar pelos pulmões e causou asfixia. O brasileiro, natural de Anápolis, em Goiás, vivia na Bolívia desde 2015. Ele estava no último ano do curso de medicina.

Os pais do estudante estão a caminho da Bolívia, para tentar trazer o corpo para o Brasil. Amigos e familiares organizaram uma vaquinha virtual para ajudar nos custos. O Ministério das Relações Exteriores informou, em nota, que o consulado-geral do Brasil em Santa Cruz de La Sierra acompanha o caso e presta assistência à família.

aqui!