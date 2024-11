Estudantes tentam controlar a ansiedade às vésperas do Enem

Mais de 4,3 milhões de estudantes devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, principal porta de entrada para as universidades brasileiras. As provas serão realizadas nos próximos dois domingos e, nesta reta final, os candidatos tentam controlar a ansiedade. Segundo professores especialistas em Enem, agora não adianta mais ficar tantas horas estudando. A orientação é cuidar do equilíbrio físico e mental.