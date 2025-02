EUA: autoridades confirmam a morte de sete pessoas na queda de avião de pequeno porte na Filadélfia

Autoridades da Filadélfia, nos Estados Unidos, confirmaram que sete pessoas morreram e 19 ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte, o segundo acidente aéreo em dois dias no país. A queda foi registrada por câmeras de vigilância, e o avião caiu logo depois de decolar de um aeroporto, da Filadélfia. O destino era a cidade de Springfield, no Missouri. A queda ocorreu no meio de uma avenida, próxima a um shopping. De acordo com as autoridades, a aeronave era um bimotor de transporte médico, todos os passageiros eram mexicanos e morreram. Quatro tripulantes, uma criança, que voltava de um atendimento, e a mãe dela.