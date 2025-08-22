Logo R7.com
EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela

O chamado "esquadrão anfíbio" vai se juntar a outras embarcações americanas que já estão na região

JR na TV|Do R7

Os Estados Unidos enviaram mais três navios de guerra para a costa da Venezuela. O chamado "esquadrão anfíbio" vai se juntar a outras embarcações americanas que já estão na região. A nova frota leva cerca de 4500 militares - quase metade são fuzileiros navais. O "esquadrão anfíbio" transporta armas e veículos blindados, que podem ser desembarcados rapidamente. Os navios vão atravessar o Caribe e devem chegar no domingo à costa da Venezuela. As embarcações se juntam a outros três navios da classe Destroyer, que já estão posicionados em águas internacionais e têm capacidade para atingir aeronaves, submarinos e até alvos em terra.

