EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela

Os Estados Unidos enviaram mais três navios de guerra para a costa da Venezuela. O chamado "esquadrão anfíbio" vai se juntar a outras embarcações americanas que já estão na região. A nova frota leva cerca de 4500 militares - quase metade são fuzileiros navais. O "esquadrão anfíbio" transporta armas e veículos blindados, que podem ser desembarcados rapidamente. Os navios vão atravessar o Caribe e devem chegar no domingo à costa da Venezuela. As embarcações se juntam a outros três navios da classe Destroyer, que já estão posicionados em águas internacionais e têm capacidade para atingir aeronaves, submarinos e até alvos em terra.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!