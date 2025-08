EUA: polícia procura por suspeito de atirar e matar quatro pessoas em bar de Montana

A polícia dos Estados Unidos procura por um homem que atirou contra um bar no estado de Montana. Um funcionário e três clientes morreram. O suspeito foi identificado como Michael Brown, de 45 anos, um ex-sargento do Exército americano. Na sexta (1º), ele entrou no bar e atirou contra as pessoas que estavam no local. Brown morava ao lado do bar e teve a casa revistada. A motivação do ataque ainda é investigada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!