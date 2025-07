EUA: senadores enviam carta a Trump alertando para possíveis impactos de tarifaço contra o Brasil

Senadores americanos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump, alertando para os possíveis impactos econômicos e diplomáticos de um tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. O documento é assinado por 11 senadores do Partido Democrata, que é minoria no Senado.



