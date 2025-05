Ex-jogador Lúcio segue internado após sofrer acidente com lareira portátil

Com a chegada da frente fria muitas pessoas vão procurar lareiras portáteis para esquentar a casa, mas o uso desse equipamento requer muita atenção e cuidado. O pentacampeão da seleção brasileira Lúcio segue internado após sofrer queimaduras por causa desse equipamento. O caso envolvendo o ex-jogador da seleção acende um alerta sobre os riscos no uso de equipamentos para aquecer ambientes. Com a chegada do frio, os acidentes tendem a aumentar. Especialistas afirmam que quase 100% dos casos com lareiras ecológicas acabam em internação - muitas vezes por explosões causadas por produtos inflamáveis. Em 2024, cerca de 1.500 casos de queimaduras foram atendidos no hospital de pronto socorro da capital gaúcha, referência neste tipo de casos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!