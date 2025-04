Ex-miliciano envolvido com traficantes é suspeito de comandar ação que matou policial no RJ

Um ex-miliciano que se uniu a traficantes do Comando Vermelho, é apontado pela polícia como o suspeito de comandar a ação que matou um policial civil, no Rio de Janeiro. João Pedro Marquini, de 38 anos, foi morto enquanto dirigia acompanhando a esposa, que seguia em outro veículo. Ele teria tentado reagir quando viu criminosos armados bloqueando a rua, mas foi atingido por tiros de fuzil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, que não descarta nenhuma linha de investigação. A ação teria sido ordenada por Rodney Lima de Freitas, o "RD", de 22 anos. Ele estaria à frente de inúmeras tentativas de invasão a áreas dominadas pela milícia, na zona oeste da cidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!