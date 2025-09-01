Ex-piloto e empresário Tarso Marques é liberado depois de pagar fiança em São Paulo

Em São Paulo, o ex-piloto e empresário Tarso Marques foi liberado depois de pagar fiança. Ele parou um carro de luxo pouco antes de uma blitz, o que chamou a atenção dos PMs. O carro estava em situação irregular e ele deve ser investigado por receptação.





O Jornal da Record mostra com exclusividade imagens da câmera corporal de um policial que participou da abordagem. Tarso Marques parou um pouco antes da blitz policial para fixar as placas. Os policiais perceberam e abordaram o ex-piloto. Os agentes verificaram que o automóvel de luxo, ano 2013, nunca tinha sido licenciado e que acumulava débitos de mais de R$ 1,3 milhão, o que equivalente ao preço do automóvel hoje no mercado. Além da dívida de IPVA, o veículo tem R$ 3 mil em multas municipais.





Os PMs também constataram que havia um boletim de ocorrência de apropriação indébita, ou seja, quando alguém está com algo que é de outra pessoa. Por isso, Tarso foi preso em flagrante por receptação. O ex piloto foi solto após pagar fiança de R$ 22 mil.

