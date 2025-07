Ex-PM é preso por suspeita de envolvimento no atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond no RJ

Um ex-policial militar foi preso suspeito de envolvimento no atentado contra o bicheiro Vinícius Drumond, na semana passada, no Rio de Janeiro. Novas imagens obtidas pelos investigadores mostram o momento do ataque em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O veículo de luxo de Vinícius Drumond era blindado. Ele teve apenas ferimentos leves. No carro dos atiradores, a polícia encontrou buracos nos vidros, feitos para que os tiros fossem disparados de dentro.



