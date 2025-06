Exclusivo: áudios mostram negociação em esquema de corrupção na Polícia Civil de SP

O Jornal da Record traz detalhes da investigação da Polícia Federal que apura corrupção e vazamento de informações dentro da Polícia Civil de São Paulo. Nesta semana, um investigador e um empresário foram presos. Áudios obtidos com exclusividade mostram partes da negociação para liberar um helicóptero que teria sido usado no transporte de drogas.



