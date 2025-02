Exclusivo: conversas revelam como ‘Mainha do Crime’ agia em São Paulo

O Jornal da Record teve acesso, com exclusividade, ao inquérito e às mensagens da mulher conhecida como Mainha do Crime. Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, foi presa na semana passada em São Paulo. Ela já havia sido detida três anos atrás por emprestar ou alugar armas para assaltantes. Confira.



