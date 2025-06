Exclusivo: criminosos criam linha de produção para desmanchar caminhões roubados em SP

Criminosos criaram uma linha de produção para desmanchar caminhões roubados em São Paulo. Antes interessadas nas cargas, as quadrilhas agora têm preferido vender as peças dos veículos, que são desmontados em apenas cinco horas. De janeiro a março, 264 caminhões foram roubados ou furtados no estado de São Paulo - quase três por dia. Segundo a polícia, as quadrilhas levam os veículos para galpões, onde são desmanchados. As peças costumam ser vendidas pela internet, para compradores de diferentes estados do país.



