Exclusivo: 'Dr. Jairinho' fala pela primeira vez após ser preso pela morte de Henry Borel

A repórter Thais Furlan conversou com exclusividade com o ex-médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Ele está preso no Rio de Janeiro desde 2021, acusado de agredir e matar o enteado, Henry Borel, de 4 anos. Foi a primeira vez que Jairinho falou de dentro do presídio. Ele rebateu as novas versões da mãe do menino, Monique Medeiros, que também segue presa.