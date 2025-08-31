Exclusivo: herdeiro da Camisaria Colombo fala sobre suspeita de fraude bancária

Um dos herdeiros da Camisaria Colombo falou com exclusividade ao Jornal da Record. Paulo Jabur Maluf e o irmão ficaram quatro dias presos por suspeita de aplicarem uma fraude bancária com prejuízo de R$ 21 milhões ao sistema financeiro. Durante a entrevista, o empresário negou que tenha praticado qualquer tipo de fraude e nunca se recusou a pagar as dívidas. Paulo Jabur Maluf é um dos herdeiros da Camisaria Colombo.

Ele ficou 4 dias preso, com o irmão, Alvaro Jabur Maluf e foi solto esta semana. Os dois são suspeitos de fraude bancária e ocultação de patrimônio. Segundo a polícia, eles se aproveitaram de uma falha no sistema para fazer transações sem que o dinheiro fosse debitado da conta da empresa.

De acordo com a denúncia, Paulo Jabour Maluf seria o principal responsável pelas fraudes milionárias. O empresário nega as acusações e diz que a responsabilidade é da própria instituição financeira, que não detectou as falhas técnicas que permitiam a realização das transferências.

Além dos irmãos, a polícia também prendeu Bruno Gomes de Souza, que aparece como controlador da empresa que fazias as operações. Segundo Paulo Jabur, ele só tomou conhecimento dos desvios quando participou de uma reunião com executivos do banco.

