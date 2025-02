Exclusivo: imagens mostram romeno fugindo do país após assassinar homem e tentar matar namorada

Imagens mostram a fuga do romeno do país após ele matar um homem e tentar matar a namorada. Segundo a investigação, Michael Luciano Borzas saiu de Balneário Camboriú (SC) rumo a Curitiba (PR) no mesmo dia do crime. De lá, ele pegou um ônibus para Foz do Iguaçu e atravessou a pé a Ponte da Amizade para entrar no Paraguai. O rapaz foi preso na região da cidade de Copacabana, na Bolívia.