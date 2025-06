Exclusivo: Raphinha, do Barcelona, revela como foi o encontro com Ancelotti, rival na Espanha

Paloma Tocci bateu um papo exclusivo com o atacante Raphinha, do Barcelona, um dos favoritos ao título de melhor jogador do mundo nesta temporada. Ele contou como foi o encontro com o técnico Carlo Ancelotti - que era rival na Espanha - e agora comanda a seleção brasileira.



