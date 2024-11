Exclusivo: veja como agia a maior quadrilha de furto de condomínios do Brasil

A polícia de São Paulo prendeu mais um suspeito de pertencer à maior quadrilha de furto de condomínios do Brasil. O Jornal da Record mostra com exclusividade como agia um dos invasores. Ele chegava a viajar para outros estados para invadir apartamentos de alto padrão. Perucas e óculos escuros serviam de disfarce. A cada invasão, o suspeito aparecia com um visual diferente.