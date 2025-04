Exército de Israel afirma ter interceptado míssil disparado pelos rebeldes do Houthis do Iêmen

O Exército israelense afirmou, neste sábado (26), que interceptou um míssil disparado pelos rebeldes Houthis, do Iêmen. Sirenes soaram em várias partes de Israel. Em Tel Aviv, centenas de pessoas foram às ruas pedir a libertação dos reféns que estão em cativeiros, na Faixa de Gaza, sob domínio do grupo terrorista Hamas. Uma nova rodada de negociações aconteceu hoje no Egito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!