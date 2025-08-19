Exército de Israel prepara ocupação da cidade de Gaza e palestinos começam a deixar a região

O exército de Israel prepara a ocupação da cidade de Gaza, enquanto palestinos já começam a deixar a região. Nesta segunda-feira (18), o grupo terrorista Hamas declarou que aceita um acordo de cessar-fogo. Segundo fontes ligadas à negociação, a proposta é muito parecida com a que foi aprovada por Israel e que os terroristas pediram modificações no mês passado. Neste acordo, seriam libertados dez reféns vivos e 18 corpos de sequestrados. Haveria uma trégua de 60 dias e a retirada parcial das tropas israelenses. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não se manifestou a respeito da proposta.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!