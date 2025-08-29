Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Familiares de brasileiros que morreram durante a ditadura militar recebem certidão de óbito revisada

Evento marca entrega coletiva de documentos corrigidos para as famílias de vítimas da ditadura

JR na TV|Do R7

Em Belo Horizonte, familiares de 63 brasileiros - que morreram durante a ditadura militar - receberam, nesta quinta-feira (28), a certidão de óbito revisada. A solenidade foi organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e foi aberta ao público. 

51 anos depois, Monica se emocionou ao receber a certidão do irmão. O documento corrige registros antigos, que omitiam a responsabilidade do estado. Essa é a primeira entrega coletiva das certidões de óbito revisadas. A iniciativa atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que no fim do ano passado, determinou a mudança nos atestados das vítimas da ditadura militar.  

A nova regulamentação determina que as certidões devem registrar a causa da morte como: "não natural, violenta, causada pelo estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964". Além do motivo, também consta nos documentos a data e local provável da morte.  

Vera Paiva, filha do ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado em 1971, acompanhou a entrega.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bahia (Estado)
  • Belo
  • Belo Horizonte
  • CNJ (Conselho Nacional de Justiça)
  • Direitos Humanos
  • Justiça
  • Nacional
  • Rio de Janeiro (Estado)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.