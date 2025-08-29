Familiares de brasileiros que morreram durante a ditadura militar recebem certidão de óbito revisada

Em Belo Horizonte, familiares de 63 brasileiros - que morreram durante a ditadura militar - receberam, nesta quinta-feira (28), a certidão de óbito revisada. A solenidade foi organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e foi aberta ao público.

51 anos depois, Monica se emocionou ao receber a certidão do irmão. O documento corrige registros antigos, que omitiam a responsabilidade do estado. Essa é a primeira entrega coletiva das certidões de óbito revisadas. A iniciativa atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que no fim do ano passado, determinou a mudança nos atestados das vítimas da ditadura militar.

A nova regulamentação determina que as certidões devem registrar a causa da morte como: "não natural, violenta, causada pelo estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964". Além do motivo, também consta nos documentos a data e local provável da morte.

Vera Paiva, filha do ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado em 1971, acompanhou a entrega.

