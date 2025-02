Fãs de Shakira recebem água para enfrentar fila de show debaixo de quase 40°C no RJ

O Rio de Janeiro registrou temperatura máxima de 38,3°C nesta terça (11), dia em que fãs passaram horas debaixo de sol para ver a cantora Shakira no estádio Nilton Santos. A cidade está em nível 3 de calor, em uma escala que vai até 5. Além do banho em quem estava na fila do show, foram fornecidos 1,5 mil litros de água gelada em copos biodegradáveis, cuidados previstos em lei aprovada após a morte de uma fã, em 2023, no show da Taylor Swift.