Felipão volta ao Grêmio como coordenador técnico de futebol

O pentacampeão mundial, Felipão, está de volta ao Grêmio para ser coordenador técnico de futebol. Ele vai reforçar a integração entre os profissionais e a base. Pelo tricolor gaúcho, Felipão conquistou a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O atual técnico do Grêmio é Mano Menezes e o time está na zona de rebaixamento do Brasileirão com cinco pontos.



