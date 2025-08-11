Férias coletivas e perda de empregos: tarifaço americano impacta trabalhadores de vários segmentos

O tarifaço americano sobre produtos brasileiros já começa a ter impacto na vida dos trabalhadores de vários segmentos. Empresas do setor madeireiro deram férias coletivas para os funcionários. O de calçados calcula perda de até 8 mil empregos nos próximos 12 meses. Sem garantia de que a maioria da produção de portas de madeira será comprada pelos americanos, uma empresa, no Paraná, começou a semana com metade dos funcionários em férias coletivas.



