Férias coletivas e perda de empregos: tarifaço americano impacta trabalhadores de vários segmentos

Empresas do setor madeireiro deram férias coletivas para os funcionários

JR na TV|Do R7

O tarifaço americano sobre produtos brasileiros já começa a ter impacto na vida dos trabalhadores de vários segmentos. Empresas do setor madeireiro deram férias coletivas para os funcionários. O de calçados calcula perda de até 8 mil empregos nos próximos 12 meses. Sem garantia de que a maioria da produção de portas de madeira será comprada pelos americanos, uma empresa, no Paraná, começou a semana com metade dos funcionários em férias coletivas.

