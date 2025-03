Flamengo derrota Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Carioca

No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O lateral Wesley, convocado para a seleção brasileira, abriu o placar para o Flamengo. No segundo tempo, o atacante Juninho chutou, a bola desviou no zagueiro e enganou o goleiro Fábio. Keno diminuiu, de cabeça, para o Fluminense. O Flamengo joga pelo empate no domingo (16) para ser campeão carioca.



