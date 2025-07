FMI revisa para cima estimativa de crescimento da economia mundial e brasileira

O FMI revisou para cima a estimativa de crescimento, tanto do mundo quanto do Brasil, mas não levou em conta o tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump. As duas maiores economias do mundo - Estados Unidos e China - tiveram as previsões de crescimento revisadas para cima. Os EUA devem crescer 1,9% este ano e 2% em 2026, acima das estimativas de abril, que eram de 1,8% e 1,7%. Já a China deve crescer 4,8% - alta de 0,8% em relação à previsão anterior. Para o Brasil, o FMI elevou a projeção de crescimento em 2025 para 2,3%.



