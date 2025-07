Focos de incêndio reduzem em quase 100% no Pantanal de acordo com dados do INPE

Os focos de incêndio reduziram em quase 100% no Pantanal, de acordo com dados do INPE - o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A volta das chuvas transformou o cenário local. A vegetação seca deu lugar ao verde tão característico da região. Cenário bem diferente da seca severa, que castigou a região ano passado. O mato seco virou combustível para os incêndios florestais. No Pantanal, a devastação provocada pelo fogo atingiu uma área superior a 2,5 milhões hectares, equivalente a mais de dois milhões de campos de futebol.



