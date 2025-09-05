Fortaleza contrata Martín Palermo para ser novo técnico do clube

O Fortaleza anunciou a contratação de Martin Palermo como o novo técnico da equipe. O argentino é reconhecido por sua trajetória como um dos principais atacantes no futebol sul-americano. Antes de assumir o cargo no Fortaleza, ele treinou o Olímpia do Paraguai.



