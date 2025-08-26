Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná

Uma forte tempestade de granizo atingiu, na manhã desta terça-feira (26), a cidade de Castro, no Paraná. Foram tantas pedras de gelo, que parecia ter nevado. Uma rodovia estadual ficou coberta de granizo. Mais de 600 casas foram atingidas. As câmeras da estrada mostram o momento exato em que a tempestade de granizo atinge o município de Castro, localizado a cerca de 160 km de Curitiba. Nenhum acidente foi registrado. Foram apenas 15 minutos de chuva - tempo suficiente para causar muitos estragos. Até o início da tarde, as ruas ainda estavam tomadas pelo gelo.



