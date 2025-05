Fortes rajadas de vento provocam a queda de quase 70 árvores na Grande SP

Fortes rajadas de vento atingiram a Grande São Paulo e derrubaram quase 70 árvores. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que uma árvore caiu em cima de dois carros estacionados, na zona sul da capital paulista. Não tinha ninguém dentro dos veículos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, as rajadas de vento foram de mais de 64 km/h. Quatro pessoas ficaram feridas. As quedas de árvores também afetaram o abastecimento de energia na região metropolitana de São Paulo. 120 mil imóveis ficaram sem luz.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!