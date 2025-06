Fotógrafo brasileiro desaparece após subir uma das montanhas mais perigosas dos Andes

Um fotógrafo brasileiro de 36 anos, está desaparecido desde domingo (1), no Peru. Ele subiu uma das montanhas mais perigosas dos Andes e não retornou ao local onde estava acampado. Édson Vandeira Costa tem 36 anos. Édson e dois colegas peruanos deveriam ter voltado à base no último domingo, mas a barraca foi encontrada vazia na base de um dos picos da cordilheira branca, uma região dos Andes no Peru. O Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha o caso por intermédio da embaixada brasileira em Lima que mantém contato com a família do fotógrafo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!