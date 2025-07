Fraude no INSS: reembolso de aposentados e pensionistas começa em 24 de julho

O governo detalhou o calendário para devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, que tiveram descontos indevidos na folha de pagamento. O reembolso vai começar a partir do dia 24 de julho. Serão lotes diários com até 100 mil pessoas. O valor será depositado de uma só vez. As vítimas de descontos ilegais nos benefícios, entre março de 2020 e março de 2025, já podem aderir ao acordo, desde que tenham feito a contestação e não tenham recebido retorno das entidades.



