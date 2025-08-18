Fraudes no INSS: ao menos seis entidades teriam falsificado assinaturas ao responder contestações

O INSS identificou pelo menos seis entidades que teriam usado um programa de computador para falsificar assinaturas - ao responder às contestações dos aposentados que tiveram descontos indevidos. Esses casos estão passando por uma auditoria.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!