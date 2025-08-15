Funcionário de banco público é preso por suspeita de fraude no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um funcionário de um banco público foi preso por suspeita de fraude. A polícia acredita que ele esteja envolvido em desvios de até R$ 3 milhões. O funcionário passou a ser monitorado durante o expediente. Ele é o homem que atende um rapaz, do lado esquerdo do vídeo. Por ser funcionário do banco, Alexsander Santos Lacerda de Oliveira aproveitava o livre acesso ao sistema para cometer as fraudes. Ele é suspeito de inserir dados falsos e emitir cartões de pessoas que não existem ou falecidas no sistema. Depois, ele sacava o dinheiro de aposentadorias e do FGTS na própria agência onde trabalhava, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Alexander usava a hora do almoço para cometer o crime. De acordo com as investigações da Polícia Federal, Alexsander integra uma organização criminosa com diferentes ramificações. Há funcionários e ex-funcionários públicos, além de falsificadores de documentos e operadores responsáveis pelos saques. Foram encontrados benefícios fraudulentos ativos desde 2022.



