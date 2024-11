Funcionários de banco são investigados por invadir sistema de agência e causar prejuízo milionário

Funcionários de um banco são investigados pela polícia do Rio de Janeiro por montarem um esquema criminoso que invadia o sistema da agência, alterava os dados dos clientes e fazia transferências milionárias. O prejuízo estimado com os golpes é de R$ 40 milhões. Imagens de câmeras de segurança de uma agência, na zona sul do Rio, ajudaram a polícia a entender como a quadrilha agia.