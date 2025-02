Futebol carioca: Ganso volta ao Flu; Vasco e Botafogo anunciam contratações

A imprensa espanhola noticiou que Vitor Roque, comprado pelo Palmeiras, embarca nesta sexta (28) para o Brasil. Ele já está com os exames médicos feitos e pronto para ser anunciado oficialmente pelo clube. No Rio de Janeiro, também há boas notícias para os torcedores do Fluminense. O clube informou que o meia Paulo Henrique Ganso fez exames e foi liberado pelos médicos para voltar aos treinamentos.



