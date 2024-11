G7 reafirma apoio à Ucrânia 'pelo tempo que for necessário' na guerra contra a Rússia

O G7, grupo dos países mais ricos do mundo, reafirmou o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. De acordo com a ONU, a guerra já matou 12 mil pessoas. Os líderes do grupo do G7 decretam que o apoio vai durar por todo o tempo que for necessário, segundo o texto. A nota afirma ainda que a guerra só não teve fim por decisão da Rússia. Moscou não comentou o assunto.