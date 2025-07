Gastos de brasileiros no exterior têm alta de 10,8% no primeiro semestre de 2025

Os brasileiros gastaram mais de US$ 10 bilhões no exterior, no primeiro semestre deste ano. O resultado representa uma alta de 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, os valores são os mais altos registrados para o período desde 2014.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!