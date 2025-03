Ginasta Rebeca Andrade é indicada para o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte

A ginasta Rebeca Andrade foi indicada para o Prêmio Laureus, o ‘Oscar do esporte’. Os finalistas foram divulgados nesta segunda (3). Campeã olímpica, Rebeca vai concorrer na categoria retorno do ano. A indicação veio depois da ginasta superar três graves lesões no joelho direito. Em Paris, Rebeca conquistou três medalhas individuais, incluindo o ouro olímpico. A cerimônia do ‘Oscar do esporte’ será no dia 21 de abril, em Madri, na Espanha.



