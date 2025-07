Golpe dos falsos taxistas faz cantor Luiz Ayrão perder quase R$ 8 mil

O Jornal da Record mostrou ontem (30) a prisão de três suspeitos que se passavam por taxistas e enganavam os passageiros, em São Paulo. O crime é mais comum do que se imagina. O cantor e compositor, Luiz Ayrão, já foi vítima de um criminoso que agia da mesma forma. Ele perdeu quase R$ 8 mil. A troca do cartão ou a cobrança de um valor mais alto são as fraudes mais comuns cometidas por falsos taxistas. Mas, quando um passageiro pega um taxi ou um carro de aplicativo clandestinos também está sujeito a crimes mais graves, como sequestro e extorsão. Para evitar golpes em carros de aplicativos nunca aceite viagens fora da plataforma, confira o modelo, a placa do carro e a foto do motorista.



