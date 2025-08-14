Governo americano afirma que vai revogar mais vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos

O governo americano afirmou que tomará medidas para revogar mais vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. Os primeiros vistos revogados foram os de Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de atenção especializada à saúde do Ministério da Saúde; e de Alberto Kleiman, ex-assessor de relações internacionais do Ministério da Saúde. A embaixada dos Estados Unidos afirmou que o programa Mais Médicos foi um golpe diplomático que explorou médicos cubanos, enriqueceu o regime corrupto cubano e foi acobertado por autoridades brasileiras e ex-funcionários da opas. E que os Estados Unidos continuarão a responsabilizar todos os indivíduos vinculados a esse esquema coercitivo de exportação de mão de obra. Em evento em Pernambuco, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, que também ocupava o cargo em 2013 durante a criação do programa, rebateu a decisão dos Estados Unidos. O Ministério de Relações Exteriores não vai se manifestar. Integrantes do Palácio do Planalto consideraram as sanções leves e têm a expectativa de que a disputa política com o governo Trump se acentue dependendo da resposta do presidente Lula. Parlamentares de oposição divulgaram a carta que vão enviar as embaixadas com denúncias contra o Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O documento destaca que o que observamos no Brasil não são incidentes isolados, mas sim a consolidação de uma autocracia togada, onde um único homem acumula poderes para investigar, julgar, punir e censurar, desvirtuando os pilares de nossa democracia".



