Governo anuncia entrada do Brasil no grupo de países aliados da Opep

O Brasil vai entrar no grupo de aliados da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, a OPEP. O convite foi feito há mais de um ano durante uma visita do presidente Lula ao Oriente Médio. O país não integrará a organização de produtores, mas cooperará em políticas internacionais do comércio de petróleo.



