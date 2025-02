Governo brasileiro busca saída diplomática para a taxação do aço e do alumínio pelos EUA A medida, aprovada por Donald Trump, vai taxar em 25% as importações, a partir de 12 de março

JR na TV|Do R7 11/02/2025 - 21h41 (Atualizado em 11/02/2025 - 21h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share